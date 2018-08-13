Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde İnönü Caddesi Meslek Yüksek Okulu önünde meydana geldi. Enver Kırık yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Merve Pekdemir yönetimindeki otomobil, 2 otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Enver Kırık ve Merve Pekdemir ile Rabia Nur Yılmaz yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayda sürücü Pekdemir'in yakınları kaza yerine geldi ve olayın şokunu bir süre atlatamayarak gözyaşı döktü. Otomobil sürücüsünün aracını süratlı kullandığı ve 2 otomobilin arasına makas atarken kazanın gerçekleştiği belirtildi. Kapanan cadde ise otomobillerin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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