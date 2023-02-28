NACİ GÖRÜR'DEN MALATYA DEPREMİ SONRASINDA AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, "Yeşilyurt, Malatya'da 5,6 deprem oldu. Deprem Malatya Fayına paralel bir hat üzerinde. Doç. Dr. Cengiz Zabcı ve Prof. Dr. Ziya Çakır ile konuştum, bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin." ifadelerini kullandı.