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Malatya depremi sonrasında Naci Görür'den açıklama! İşte Malatya deprem risk durumu

Malatya ili fay hattı sorgulamaları Niğde'de son günlerde yaşanan üst üste depremlerin ardından hız kazandı. 25 Şubat tarihinde Niğde'nin Bor 5,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 24 Şubat tarihinde ise yine Bor ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yaşanan depremler ile Niğde deprem riskli ilçelerine ilişkin araştırmalar artış gösterdi. İşte Niğde fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...

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  • MALATYA FAY HATTI DEPREM RİSK HARİTASI | Naci Görür'den Malatya deprem uyarısı! “MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir” Malatya deprem riskli ilçeler

    Malatya fay hattı deprem haritası ile riskli ilçeler...  Malatya'da 27 Şubat Pazartesi günü Saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Yaşanan deprem sonrasında Naci Görür sosyal medya üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.  Malatya'da yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Malatya'da yer alan aktif fay hatları hakkında güncel bilgiler...
  • MALATYA FAY HATTI DEPREM RİSK HARİTASI | Naci Görür'den Malatya deprem uyarısı! “MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir” Malatya deprem riskli ilçeler

    NACİ GÖRÜR'DEN MALATYA DEPREMİ SONRASINDA AÇIKLAMA

    Prof. Dr. Naci Görür, "Yeşilyurt, Malatya'da 5,6 deprem oldu. Deprem Malatya Fayına paralel bir hat üzerinde. Doç. Dr. Cengiz Zabcı ve Prof. Dr. Ziya Çakır ile konuştum, bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin." ifadelerini kullandı.
  • MALATYA FAY HATTI DEPREM RİSK HARİTASI | Naci Görür'den Malatya deprem uyarısı! “MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir” Malatya deprem riskli ilçeler

    MALATYA'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

    Malatya'yı olası depremlerden etkileyecek üç büyük fay hattı mevcuttur. Bunlar; Doğu Anadolu Fay hattı, Malatya-Ovacık fay hattı, Çöşnük fay hattı.
  • MALATYA FAY HATTI DEPREM RİSK HARİTASI | Naci Görür'den Malatya deprem uyarısı! “MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir” Malatya deprem riskli ilçeler

    MALATYA'NIN RİSKLİ İLÇELERİ NERESİ?

    Malatya'nın birinci dereceden riskli olan ilçeleri; Pütürge, Doğanyol, Kale, Doğanşehir, Yeşilyurt, Battalgazi ve Çolaklı'dır.
  • MALATYA FAY HATTI DEPREM RİSK HARİTASI | Naci Görür'den Malatya deprem uyarısı! “MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir” Malatya deprem riskli ilçeler

    Malatya'nın ikinci dereceden riskli olan ilçeleri; Hekimhan, Taşdelen, Arapkır, Yoncalı, Hasançelebi, Kurşunlu, Yazıhan, Darende, Balaban, Kürecik, Levent, Akçadağ'dır.
  • MALATYA FAY HATTI DEPREM RİSK HARİTASI | Naci Görür'den Malatya deprem uyarısı! “MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir” Malatya deprem riskli ilçeler

    DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

    Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.
  • MALATYA FAY HATTI DEPREM RİSK HARİTASI | Naci Görür'den Malatya deprem uyarısı! “MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir” Malatya deprem riskli ilçeler

    MALATYA - OVACIK FAY HATTI 

    Malatya-Ovacık Fay Zonu, Orta Anadolu ova bölgesindedir. Erzincan çek-ayır havzasının doğusundan ayrılan sol yönlü doğrultu atımlı Malatya-Ovacık Fay Zonu’nun toplam uzunluğu 240km'dir.
  • MALATYA FAY HATTI DEPREM RİSK HARİTASI | Naci Görür'den Malatya deprem uyarısı! “MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir” Malatya deprem riskli ilçeler

    ÇÖŞNÜK FAYI

    Çöşnük fayı, Gündüzbey'den Malatya'ya gelen Su Taşıma Kanalının kenarından Doğanşehir'e kadar giden bir faydır ve uzmanların söylemlerine göre Doğu Anadolu fayının küçük bir koludur.
  • MALATYA FAY HATTI DEPREM RİSK HARİTASI | Naci Görür'den Malatya deprem uyarısı! “MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir” Malatya deprem riskli ilçeler

    MALATYA'NIN EN SAĞLAM ZEMİNİ NEREDE?

    Malatya'nın en sağlam zemini güneyde yer alıyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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