Malatya depremi sonrasında Naci Görür'den açıklama! İşte Malatya deprem haritası
Malatya ili fay hattı sorgulamaları son günlerde yaşanan üst üste depremlerin ardından hız kazandı. 16 Ekim Çarşamba günü Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremler ile Malatya deprem riskli ilçelerine ilişkin araştırmalar artış gösterdi. MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası ile deprem üretebilecek iller belli oldu. İşte Malatya fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...
Malatya fay hattı deprem haritası ile riskli ilçeler... Malatya'da 16 Ekim Çarşamba günü Saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrasında Naci Görür sosyal medya üzerinden yeni bir açıklamada bulundu. Malatya'da yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Malatya'da yer alan aktif fay hatları hakkında güncel bilgiler...
NACİ GÖRÜR'DEN MALATYA DEPREMİ SONRASINDA AÇIKLAMA
Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki 5.9'luk depremin ardından yaptığı açıklamada, "Akuşağı-Kale/Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" değerlendirmesinde bulundu.
MALATYA'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Malatya'yı olası depremlerden etkileyecek üç büyük fay hattı mevcuttur. Bunlar; Doğu Anadolu Fay hattı, Malatya-Ovacık fay hattı, Çöşnük fay hattı.
MALATYA'NIN RİSKLİ İLÇELERİ NERESİ?
Malatya'nın birinci dereceden riskli olan ilçeleri; Pütürge, Doğanyol, Kale, Doğanşehir, Yeşilyurt, Battalgazi ve Çolaklı'dır.
Malatya'nın ikinci dereceden riskli olan ilçeleri; Hekimhan, Taşdelen, Arapkır, Yoncalı, Hasançelebi, Kurşunlu, Yazıhan, Darende, Balaban, Kürecik, Levent, Akçadağ'dır.
DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE?
Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.
MALATYA - OVACIK FAY HATTI
Malatya-Ovacık Fay Zonu, Orta Anadolu ova bölgesindedir. Erzincan çek-ayır havzasının doğusundan ayrılan sol yönlü doğrultu atımlı Malatya-Ovacık Fay Zonu’nun toplam uzunluğu 240km'dir.
ÇÖŞNÜK FAYI
Çöşnük fayı, Gündüzbey'den Malatya'ya gelen Su Taşıma Kanalının kenarından Doğanşehir'e kadar giden bir faydır ve uzmanların söylemlerine göre Doğu Anadolu fayının küçük bir koludur.
MALATYA'NIN EN SAĞLAM ZEMİNİ NEREDE?
Malatya'nın en sağlam zemini güneyde yer alıyor.