Malatya'da otobüste 15 kaçak göçmen yakalandı

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüste, Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MalatyaSivas yolunda oluşturulan yol kontrol noktasında, şüphe üzerine otobüsü durdurdu. Araçta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 15 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-01-13 11:46:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.