Malatya'da otobüste 15 kaçak göçmen yakalandı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüste, Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MalatyaSivas yolunda oluşturulan yol kontrol noktasında, şüphe üzerine otobüsü durdurdu. Araçta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 15 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-01-13 11:46:54



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