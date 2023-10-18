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        KÜRECİK RADAR ÜSSÜ'NDE İSRAİL PROTESTOSU

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 05:20 Güncelleme: 18.10.2023 - 05:20
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        KÜRECİK RADAR ÜSSÜ'NDE İSRAİL PROTESTOSU
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        MALATYA'dabirçoksivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği ve 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki göstermek amacıyla ABD'nin Kürecik Radar Üssü'nde protestoda bulundu. Eylemin ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri radar üssünden ayrılırken, bir grup kişi ise çevre güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine taş attı. Güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri biber gazı ile müdahale ederek, grubu dağıttı.

        İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alması ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 500'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından tepkiler yurt genelinde birçok ile yayıldı.  Malatya'da da bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan otoparkta toplanıp, buradan araç konvoyu ile Akçadağ ilçesinde bulunan ABD'nin Kürecik Radar Üssü'ne gitti. Topluluk, radar üssünde İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Protesto gösterisinin duyulmasının ardından kısa sürede binlerce vatandaş araçlarıyla belirlenen yere geldi ve kilometrelerce oluşan konvoy, Kürecik Radar Üssü yakınına ulaştı.

        GENİŞ ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Eylemcilerin sayısının hızla arması üzerine, üs çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Jandarma ve polis, barikat kurarak kalabalığın radar üssüne yaklaşmasını engelledi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı protestoda 'Kahrolsun İsrail' gibi slogan atan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, tepkilerini gösterdikten bir süre sonra oradan ayrıldı.

        TAŞ ATAN GRUBA BİBER GAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ

        Uyarılara rağmen 50 kişilik grup ise bölgeden ayrılmayarak, polis ve askerlere taş atmaya başladı. Polis grubu dağıtmak için önce biber gazı ile müdahale etti, daha sonra TOMA ile dağıtmaya çalıştı. Grubun barikatın içerisine doğru attığı taşlardan dolayı bazı polis, jandarma ve köy korucuları yaralandı. Yaralılar, hazır bekletilen ambulanslarda tedavi edildi. 

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın da radar üssü yakınına gelerek gelişmeleri takip etti. 

        EYLEM 4 SAAT SÜRDÜ

        Yaklaşık 4 saat süren bekleyişin ardından grup dağılırken, kentin dört bir noktasında her hangi bir tehlikeli provokasyona karşı polis ve jandarma ekipleri hazır bekletildi.

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