Kuzeyboru´dan Malatya´da Türk ekonomisine katkı sağlayacak yatırım Kuzeyboru,Malatya´da Türk ekonomisine katkı sağlayacak cam elyaf takviyesiyle güçlendirilmiş polimer boru (CTP) yatırımını gerçekleştirdiğini duyurdu. Kuzeyboru Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Emine Seldüz, "Bu yatırım Türk ekonomisinde ciddi bir katkı sağlayacak, yüksek teknoloji ve yüksek kapasiteli bu tesis ile hem ihracat tarafında hem de bölgenin ihtiyacı olan altyapı yatırımlarına katkı vereceğiz" dedi.

Kuzeyboru,Malatya´da Türk ekonomisine katkı sağlayacak cam elyaf takviyesiyle güçlendirilmiş polimer boru (CTP) yatırımını gerçekleştirdiğini duyurdu. Kuzeyboru Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Emine Seldüz, "Bu yatırım Türk ekonomisinde ciddi bir katkı sağlayacak, yüksek teknoloji ve yüksek kapasiteli bu tesis ile hem ihracat tarafında hem de bölgenin ihtiyacı olan altyapı yatırımlarına katkı vereceğiz" dedi.

Yatırımın Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Seldüz, "Bugün itibariyle inşaatımızın tamamlanma oranı yüzde 80 seviyesindedir. 2023 yılı içinde inşaat sürecinin tamamlayacağız, müteahhit firma ile anlaşmamızda 2023 içinde inşa sürecinin tamamlanması yönünde. Yatırıma konu makineler ve endüstriyel uygulamaları için ise tedarikçi firmalara siparişler verilmiş olup 2023 yılı ortası gibi deneme üretimlerimiz başlayacak. Ayrıca Kuzeyboru olarak sürdürülebilirlik politikalarımız gereği çevre dostu bir yatırım yaparak sadece bölgede istihdam yaratmak ve ekonomik açıdan değil çevreyi de gözeteceğiz" diye konuştu.

2024 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE DEVREYE ALINACAK

Kuzeyboru, Malatya 3. Organize Sanayi Bölgesinde 64 bin 359 metrekare bir alanda başladığı cam elyaf takviyesiyle güçlendirilmiş polimer boru (CTP) yatırımı, yaklaşık 500 milyon TL´ye mal olacak ve 2024 yılı ikinci çeyreğinde devreye alınacağını açıkladı. Firmanın, 2024 yılında üretmeyi planladığı Cam Takviyeli Plastik Boruları (CTP) plastik boru segmentinde yer almakla birlikte kumlu üretim olarak tabir edilmekte ve özellikle içme suyu projelerinde giderek daha geniş bir kullanım alanına sahip olmaktadır. Korozyon karşısında dayanıklılığı, uzun ömürlü olması, kolay ve hızlı döşenmesi gibi nitelikleriyle CTP borular kamu kurumları ve büyük projelerde tercih edilmeye başlanmıştır. Ürün içme suyu, sulama, kanalizasyon, yağmur suyu deşarjı ve atık su projelerime uygun bir kullanım alanı bulmaktadır. Global Market Insight verilerine göre, 2020 yılında Dünya CPT Boru Pazarı büyüklüğü 5,46 milyar USD´ye ulaşmış olup, 2021-2027 yılları arasında yıllık bazda bileşik olarak yüzde 4.5 oranında büyümesi beklenmektedir. Bu yatırımın tamamlanması ile birlikte Kuzeyboru üretim alanını toplamda 191 bin 350 metrekare alana çıkaracak ve 305 bin ton yıllık üretim kapasitesine erişmiş olacağı belirtildi.

DHA-Ekonomi - Türkiye-Malatya - DHA

2023-11-30 11:47:25