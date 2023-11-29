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        Malatya'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:35 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:35
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        Malatya'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İlçenin Kapıdere Mahallesi'nde Erkan D. yönetimindeki 06 CRH 902 plakalı tır ile Dursun G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Dursun G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Erkan D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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