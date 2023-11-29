Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Ertaş, göreve başladı

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzman Dr. Muhammet Fatih Ertaş, göreve başladı.

Aynı kurumda 1 yıldır İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Ertaş, gazetecilere, çalıştığı kurumda başhekimliğe atanmasından dolayı mutlu olduğunu ve sorumluluğunun büyük olduğunu söyledi.

Herkesin göz bebeği olan bu nadide kurumun hak ettiği hizmet kalitesinde işlemesi için çok çalışacaklarını aktaran Ertaş, "Hastaların memnuniyetini ön planda tutmak, yüksek kalitede hizmet vermek ve çok özel olan bu hastaneyi daha ileriye taşımak, zor fakat eşsiz bir sorumluluk olacak." dedi.