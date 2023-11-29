KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Malatya'da konuştu:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk ordusunun adadan çıkmasını ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den çekilmesini asla kabul etmeyeceklerini belirterek, "Kıbrıs Türk halkı için en büyük Türkiye'dir, Türkiye, Türk ordusudur. Bunlardan asla vazgeçmeyiz." dedi.

Zorlu Töre, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin (MTÜ) 2023-2024 akademik yılı açılışındaki konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar olan süreçte yaşananları anlattı.

Töre, şimdilerde Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) Türk ordusunun adadan çıkması, KKTC'nin sonlanması Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj aramaları ve sismik araştırmalar yapmaması için uğraş verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"BMGK'ya, AB'ye bakın. Bakın şimdi bu BMGK ne yapıyor; Ateşkes çağrısı bile yapamıyor. Amerika da içinde. Ne yapıyorlar Gazze'de; Katil İsrail'i destekliyorlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu işgal eden medeniyet dediğin bu tek dişi kalmış bu canavarlar şimdi İsrail'i destekliyor. Kıbrıs'ta da Kıbrıslı Türkler katledilirken Rumları destekliyorlardı. Adaya 1964'te BM barış gücü askerleri geldi. Adı barış gücü askerleri. Kıbrıslı Türklerini koruyamadılar, koruyamıyorlardı. Bizim göçmen oluşlarımızı, göç edişlerimizi önleyemiyorlardı. Rum zulmünü, Rum barbarlığını önleyemiyorlardı.

- "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den çekilmesini asla kabul etmeyiz"

Türk ordusunun adaya barış, Kıbrıslı Türklere özgürlük ve güvenliği getirdiğini anlatan Töre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzeydeki kurtardığımız topraklar üzerinde KKTC'nin ilanını sağladık. Şimdi milli bir cumhuriyetin sahibiyiz. BMGK. AB, Amerika olmaz diyor. Ben de diyorum ki Kuzey Kıbrıs'ın topraklarını ve devletini bize ne Amerika hediye etti, ne BMGK, ne AB devletleri. Kim hediye etti; Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda dediğimiz o aziz şehitler, o kahraman gaziler. Hiçbirimizin hakkı yoktur, KKTC'nin ortadan kalkmasına seyirci kalamayız. Türk ordusunun adadan çıkmasını, Doğu Akdeniz'de Türk ordusunun ve Türkiye'nin geri çekilmesini asla kabul etmeyiz. Tarih yeniden tekerrür etmeyecek. 1878'i, akıbetini veya tekrarını asla göremeyiz."

Kuzey Kıbrıs'ta farklı düşünen kişiler olduğuna değinen Töre, içerisinde milletvekilleri ve gazetecilerinde bulunduğu bir takım insanların "barış istiyoruz" diye dernek kurduğunu anlattı.

- "Ada'ya barış Türk askeriyle geldi"

Töre, "KKTC yaşayacak mı? 'Hayır, olmaz, iki devlet olmaz.' 'Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek mi?' 'Hayır çağ değişti, garantörlüğe bu kadar sıkı sıkıya sarılmaya gerek yok.' 'Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerleşim birimleri, toprakları ne olacak?' 'Vermezsek barış olmaz.' 'Rum, Yunan bize ne verecek, soruyorum. Uluslararası statümüzü tanıyacaklarmış, 'Kıbrıs'ta da Türkler var.' 1959, 1960 Zürih ve Londra anlaşmalarında zaten bunlar vardı. Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortağıydı, statümüz orada zaten var. Ben de savunuyordum, dünyada barış olsun. Kıbrıs'ta barış olsun ama barış Türk askerinin gelmesiyle oldu." diye konuştu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, BM ve AB'nin inisiyatifine kalınmış olsaydı 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilemeyeceğini ve KKTC'nin ilan edilemeyeceğinin altını çizdi.

- "Birleşmiş Milletler, bu şekilde devam edemez"

Kendi milletlerine, şehitlerine ve gazilerine karşı sorumlulukları olduğuna işaret eden Töre, Türk milleti olarak şimdiye kadar kimseyi aldatmadıklarını dile getirdi.

Töre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler için "Dünya 5'ten büyüktür." sözünü anımsatarak, "Erdoğan son iki yıldır üst üste 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyınız, zulümden vazgeçiniz' çağrısını yaptı. Türk Devletleri Teşkilatı'na da KKTC anayasal ismiyle gözlemci üye oldu. Arkasından Gazze olayı çıktı. Çok ibretlik bir olay, dünya yeniden şekillenecek, Birleşmiş Milletler, bu şekilde devam edemez. Avrupa Birliği denen medeniyet işte budur, bir kere daha orta yere çıktı. Onun için ben diyorum ki bizim için en büyük kimdir, Kıbrıs Türk halkı için en büyük Türkiye'dir, Türkiye, Türk ordusudur. Bunlardan asla vazgeçmeyiz." ifadelerini kullandı.

Töre'ye Malatya Valisi Ersin Yazıcı tarafından hat tablosu takdim edilirken, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de "Malatya Turgut Özal Üniversitesi Dostluk Payesi Beratı" verdi.