Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Kale'de bilim şenliği düzenlendi

        Malatya'nın Kale ilçesinde "Geleceğin Bilim İnsanları" sloganıyla bilim şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 20:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kale'de bilim şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Kale ilçesinde "Geleceğin Bilim İnsanları" sloganıyla bilim şenliği düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Bilim Merkezi tarafından gerçekleştirilen şenlikte, öğrenciler için deney ve eğlenceli bilimsel etkinlikler yapıldı.

        Öğrencilerin bilimsel faaliyetlerde yer almalarının bilginin ve teknolojinin üretilmesi noktasında önemli olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, "Bilgi ışığınız olsun, bilgiye de okuyarak ulaşırız. Sizlere sağlanan imkanlarla sizler Türkiye'yi dünyanın yıldızı yapacaksınız." dedi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Malatya'da konuştu:
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Malatya'da konuştu:
        Malatya'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Malatya'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Malatya'da ziyaretlerde bulundu:
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Malatya'da ziyaretlerde bulundu:
        Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Ertaş, göreve başladı
        Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Ertaş, göreve başladı
        Malatya'da cinayet zanlısı bir kişi tutuklandı
        Malatya'da cinayet zanlısı bir kişi tutuklandı
        Yeşilyurt'taki deprem konutları gelecek ay teslim edilecek
        Yeşilyurt'taki deprem konutları gelecek ay teslim edilecek