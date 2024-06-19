Devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

MALATYA'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Kaya Güleç (59) yaşamını yitirdi, eşi Ümmü Güleç ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Irmak Mahallesi'nde meydana geldi. Kaya Güleç'in kontrolünü yitirdiği 44 AEE 575 plakalı traktör devrildi. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın altında kalan Kaya Güleç ve eşi Ümmü Güleç’i çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kaya Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ümmü Güleç ise ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.