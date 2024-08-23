Malatya'da orman yangını

İlçenin Gündeğer Mahallesi yakınlarında arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 8 itfaiye ve 34 personel sevk edildi.

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