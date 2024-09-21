Malatya'da pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
MALATYA'da devrilen pancar yüklü kamyonun sürücüsü F.
MALATYA'da devrilen pancar yüklü kamyonun sürücüsü F.A., ile yanındaki O.A. yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Özal Mahallesi'nde meydana geldi. F.A.'nın kontrolünü yitirdiği 44 FA 442 plakalı kamyon devrildi. Kazada sürücü F.A. ve kamyonda bulunan O.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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