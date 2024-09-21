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        Malatya'da pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

        MALATYA'da devrilen pancar yüklü kamyonun sürücüsü F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:17 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:20
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        Malatya'da pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
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        MALATYA'da devrilen pancar yüklü kamyonun sürücüsü F.A., ile yanındaki O.A. yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Özal Mahallesi'nde meydana geldi. F.A.'nın kontrolünü yitirdiği 44 FA 442 plakalı kamyon devrildi. Kazada sürücü F.A. ve kamyonda bulunan O.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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