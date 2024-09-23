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        Restoranda başlayan kavga hastanede devam etti: 7 yaralı

        MALATYA'da bir restoranda çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:25
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        Restoranda başlayan kavga hastanede devam etti: 7 yaralı
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        MALATYA'da bir restoranda çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

        Olay, gece geç saatlerde Zaviye Mahallesi’nde meydana geldi. Restoranda yemek yiyen bir grup müşteri ile iş yeri sahibi arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taraflar arasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada; M.A., M.F. ve M.Ü. bıçakla yaralandı. Dİğer müşterilerin ihbarı üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kez olayı duyarak hastaneye gelen iki grubun yakınları arasında acil servis önünde yeniden tartışma çıktı. F.Y., B.B., A.O.E. ve A.Ü. darp sonucu yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, ismi açıklanmayan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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