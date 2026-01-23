Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 7 işçi kurtarıldı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Sarıçiçek Yaylası'nda mahsur kalan 7 işçiyi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:55 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:55
        Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Sarıçiçek Yaylası'nda mahsur kalan 7 işçiyi kurtardı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışıyla mücadele kapsamında bir yandan yollarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulaması yapılırken, diğer yandan yolda kalan vatandaşların kurtarılması, sağlık ekiplerinin hastalara ulaşabilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

        Arapgir-Divriği kara yolu güzergahında bulunan Sarıçiçek Yaylası mevkisindeki rüzgar enerji santralinde görev yapan 7 işçi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kaldı.


        Donma riskiyle karşı karşıya kalan işçiler için gelen ihbarı değerlendiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı.

        Yoğun tipi altında sürdürülen yol açma çalışmaları neticesinde bölgede mahsur kalanlara ulaşıldı. Kurtarılan 7 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi.

        Bu arada, Malatya-Sivas ve Malatya-Kayseri kara yollarının yoğun kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine MAŞTİ Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde beklemek zorunda kalan yolculara da çay ve çorba ikramı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

