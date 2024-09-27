Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

MALATYA'da polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 aylık fiziki ve teknik takibinin ardından belirlenen şüphelilerin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde 850 uyuşturucu hap, 83 gram metamfetamin, 78 gram kannabinoid, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.