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        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

        MALATYA'da polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:22 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:25
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
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        MALATYA'da polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 aylık fiziki ve teknik takibinin ardından belirlenen şüphelilerin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde 850 uyuşturucu hap, 83 gram metamfetamin, 78 gram kannabinoid, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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