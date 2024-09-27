Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
MALATYA'da polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA'da polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 aylık fiziki ve teknik takibinin ardından belirlenen şüphelilerin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde 850 uyuşturucu hap, 83 gram metamfetamin, 78 gram kannabinoid, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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