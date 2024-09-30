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        Malatya'da askeri araç ile otomobil çarpıştı: 5'i asker 8 yaralı

        MALATYA'da, askeri araç ile otomobilin karıştığı kazada 5'i asker 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 00:30 Güncelleme: 30.09.2024 - 00:35
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        Malatya'da askeri araç ile otomobil çarpıştı: 5'i asker 8 yaralı
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        MALATYA’da, askeri araç ile otomobilin karıştığı kazada 5’i asker 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Malatya-Sivas karayolu araçların yoldan kaldırılması ile kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Kaza, 22.30 sıralarında Malatya-Sivas karayolunun Kendirli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 44 JAA 219 plakalı askeri araç ile 58 AAB 674 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada görevden dönen jandarma personelinin bulunduğu araçta 5 asker ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 8 yaralı daha sonra ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Malatya-Sivas karayolu araçların yoldan kaldırılması ile kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli hemşerilerim, görevden dönen jandarma aracı ile bir sivil aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 5’i jandarma personeli olmak üzere 8 kişi yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış tedavilerine başlanılmıştır" ifadelerine yer verdi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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