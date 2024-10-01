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        Yolcu otobüsüyle çarpışan traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

        MALATYA'da, yolcu otobüsü ile çarpışıp ikiye bölünen traktörün sürücüsü İhsan İriağaç (71) yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 17:15 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:20
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        Yolcu otobüsüyle çarpışan traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
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        MALATYA'da, yolcu otobüsü ile çarpışıp ikiye bölünen traktörün sürücüsü İhsan İriağaç (71) yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Akçadağ Cezaevi yakınlarında meydana geldi. C.Ö. yönetimindeki 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü ile İhsan İriağaç'ın kullandığı 44 AC 822 traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ve otobüs yolcularından M.B.B. yaralandı.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan traktör sürücüsü İhsan İriağaç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Kazayı haber alıp gelen İhsan İriağaç'ın yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına hakim olamadı. Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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