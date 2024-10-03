Öğretmenin Heimlich manevrası öğrenciyi kurtardı

Topsöğüt Mahallesi'ndeki Akpınar İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Elokuş, nefes almakta zorlandı. Koridorda durumu fark eden öğretmen Yusuf Doğan, Heimlich manevrası uygulayıp öğrencinin boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağladı. Okula çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Talha Elokuş'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

MALATYA'da öğretmen Yusuf Doğan, boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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