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        Malatya'da Kürecik NATO Radar Üssü'nde İsrail protestosu

        MALATYA'da, sivil toplum örgütleri tarafından Kürecik Radar Üssü'nde Filistin'e yönelik saldırıların yıl dönümünde İsrail protesto edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 19:41 Güncelleme: 06.10.2024 - 19:45
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        Malatya'da Kürecik NATO Radar Üssü'nde İsrail protestosu
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        MALATYA'da, sivil toplum örgütleri tarafından Kürecik Radar Üssü'nde Filistin'e yönelik saldırıların yıl dönümünde İsrail protesto edildi.

        Çeşitli STK'ların bir araya gelmesiyle oluşturulan Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından düzenlenen program, Orduzu Fuar Alanı'nda yüzlerce aracın konvoyu ile başladı. Konvoydaki araçlar Kürecik NATO Radar Üssü'ne yakın bir nokta olan Gürkaynak Mahallesi'ne geldi. Yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen programda İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Kudüs Kardeşlik Platformu adına konuşan Ömer Derin, dünyada eşine az rastlanır bir ittifakla toprakları gasp, halkı yok edilen Filistinlilere destek olmak, yaşanan soykırıma isyan etmek üzere bir araya geldiklerini belirtti. İsrail'in Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını ifade eden Derin, "Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur. Bizzat batılılar tarafından sırtı sıvazlanan terörist İsrail, bugüne kadar, kadın, bebek, çocuk, yaşlı ve hastanelerde tedavi gören 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 bin Filistinli masum insanı katletti" dedi.

        Yapılan konuşmaların ardından Gazze'de yaşamını yitiren bebekleri temsil eden kefenlenmiş kanlı bebek maketleri Kürecik NATO Radar Üssü kavşağına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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