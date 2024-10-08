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        Malatya'da midibüs ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

        MALATYA'da midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Doğan Şahin (54) hayatını kaybetti, 1 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:55
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        Malatya'da midibüs ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
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        MALATYA'da midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Doğan Şahin (54) hayatını kaybetti, 1 yolcu yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kendirli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. O.U. idaresindeki 23 ADL 080 plakalı midibüs ile Doğan Şahin'in kullandığı 44 ABT 373 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Doğan Şahin yaşamını yitirdi, midibüste bulunan K.G. yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Doğan Şahin'in cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Midibüs sürücüsü O.U. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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