Malatya'da midibüs ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
MALATYA'da midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Doğan Şahin (54) hayatını kaybetti, 1 yolcu yaralandı.
MALATYA'da midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Doğan Şahin (54) hayatını kaybetti, 1 yolcu yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kendirli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. O.U. idaresindeki 23 ADL 080 plakalı midibüs ile Doğan Şahin'in kullandığı 44 ABT 373 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Doğan Şahin yaşamını yitirdi, midibüste bulunan K.G. yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Doğan Şahin'in cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Midibüs sürücüsü O.U. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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