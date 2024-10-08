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        Toprak altında 10 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

        MALATYA'da merkezli soruşturma kapsamında İstanbul'daki bir adreste yapılan aramada, toprağa gömülü, piyasa değeri 10 milyon TL olan 7 kilo 450 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:51 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:55
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        Toprak altında 10 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi
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        MALATYA'da merkezli soruşturma kapsamında İstanbul'daki bir adreste yapılan aramada, toprağa gömülü, piyasa değeri 10 milyon TL olan 7 kilo 450 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan S.M.M.G.'nin İstanbul'daki adresinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Malatya merkezli soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. S.M.M.G.'nin Büyükçekmece'deki adresinde arama yapıldı. Evde herhangi bir suç unsuru bulamayan ekipler, bahçede yaptığı kazıda toprağa gömülü, piyasa değeri 10 milyon TL olan 7 kilo 450 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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