Yeni Malatyaspor'da Şahin Altınok dönemi

Kongrede diğer adaylar Ümit Bayram 51, Ahmet Özköse ise 27 delegenin oyunu aldı.

3 adayın yarıştığı kongrede kulüp başkanlığına Şahin Altunok seçildi. Kulüp başkanlığına seçilen Altınok, "Tek gayemiz küllerinden yeniden doğmasını sağlamak olacaktır. Asla Yeni Malatyaspor için sahipsiz dedirtmeyeceğiz. En hızlı şekilde transfer tahtasını açabilmek için gayret ve sabır göstereceğiz. Depremde kaybettiğimiz kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacağını ailesine ödeyeceğiz." dedi.

Seçimli olağan kongre öncesinde kulübün mali bilançosu hakkında delegeleri bilgilendiren divan üyeleri Yeni Malatyaspor'un resmi borcunun 744 milyon TL olduğunu açıkladı.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen kongrede mevcut başkan Adil Gevrek aday olmazken, başkanlık yarışı Ümit Bayram, Ahmet Özköse ve Şahin Altınok arasında geçti. Güvenlik önlemlerinin de alındığı kongre, delegelerin giriş işlemlerini tamamlaması sonrası divan başkanı Özgür Özdemir başkanlığında başladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu 1'inci Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'da Şahin Altınok yeni kulüp başkanı olarak seçildi.

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