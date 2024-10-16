Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem (6)
VALİYAVUZ: ULAŞAN OLUMSUZ YOKMalatya Valisi Serdar Yavuz, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.
VALİYAVUZ: ULAŞAN OLUMSUZ YOK
Malatya Valisi Serdar Yavuz, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Kale merkezli depremin ardından saha taraması yapıldığını anlatan Vali Yavuz, paylaşımında şunları ifade etti:
"Kale ilçemizde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."
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