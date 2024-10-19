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        Bakan Uraloğlu: Daha yükseğe çıkmak için vaziyet alıyoruz (2)

        ESNAFIZİYARET ETTİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim'de meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:55
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        Bakan Uraloğlu: Daha yükseğe çıkmak için vaziyet alıyoruz (2)
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        ESNAFIZİYARET ETTİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kale ilçesi esnafını ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, bir süre sohbet edip, talepleri dinledi.

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