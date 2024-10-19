Bakan Uraloğlu: Daha yükseğe çıkmak için vaziyet alıyoruz (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kale ilçesi esnafını ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, bir süre sohbet edip, talepleri dinledi.

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