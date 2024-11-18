Ağır hasarlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi. Kontrollü yıkım sırasında bina aniden çöktü ve yıkımda görevli iş makinesi operatörü Hamza Çetin enkaz altında kaldı. İhbarla bölgeye gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, Çetin'i kurtarmak için çalışma başlattı.

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