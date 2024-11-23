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        Yeni Malatyapor - İstanbulspor:1- 4

        STAT: Yeni Malatya StadyumuHAKEMLER: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Ferhat ÇalarYENİ MALATYAPOR: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:50
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        Yeni Malatyapor - İstanbulspor:1- 4
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        STAT: Yeni Malatya Stadyumu

        HAKEMLER: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Ferhat Çalar

        YENİ MALATYAPOR: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde (Dk.87 Metehan Ünal), Mert Miraç Altıntaş, Cengizhan Akgün (Dk. 46 Umut Tanış), Alperen Arslan (Dk.70 Enes Savucu), Burak Efe Yılmaz (Dk.82 Nuri Fatih Aydın), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman (Dk.87 Eray Şişman)

        İSTANBULSPOR: İsa Doğan, Tuncer Duhan Aksu, Fatih Tultak (Dk.76 Ali Yaşar), Emir Kaan Gültekin, Kubilay Sönmez, Gaousso Kyassou Diarra (Dk.57 Vefa Temel), Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya (Dk.71 Abdullah Dıjlan Aydın), Florıan Loshaj (Dk.71 Kerem Şen), Jakson Kenıo Santos Laurentıno (Dk 46 Yusuf Ali Özer)

        GOLLER: Dk.90 Nuri Fatih Aydın (Yeni Malatyaspor) - Dk.11 ve 49 Okan Erdoğan, Dk. 40 Gaousso Kyassou Diarra, Dk.76 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 81 Ferhat Canlı

        SARI KARTLAR: Ferhat Canlı (Yeni Malatyaspor), Muammer Sarıkaya, Fatih Tultak(İstanbulspor)

        Yeni Malatyaspor 1'inci ligin 13'üncü haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 1-4 mağlup oldu.

        Konuk ekip İstanbulspor 11'inci dakikada öne geçti. Sağ kanatta kullanılan köşe vuruşuna yükselen Okan Erdoğan kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

        40'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında yapılan orta Yeni Malatyasporlu savunma oyuncusundan sekti. Seken top Gaousso Kyassou Diarra'nın önünde kaldı. Diarra'nın sert vuruşunda top ağlara gitti: 0-2

        49'uncu dakikada gelişen İstanbulspor atağında Florıan Loshaj'ın pası ile buluşan Okan Erdoğan topu filelerle buluşturdu: 0-3

        76'ncı dakikada sağ kanatta gelişen İstanbulspor atağında Kerem'in ortasına yükselen Yusuf Ali Özer'in kafa vuruşu direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-4

        90'ıncı dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Umut Tanış'ın pası ile hareketlenen Nuri Fatih Aydın'ın ceza sahası içerisinden düzgün vuruşu ile top filelerle buluştu: 1-4

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahasında İstanbulspor'a 4-1 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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