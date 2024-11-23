Yeni Malatyapor - İstanbulspor:1- 4

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahasında İstanbulspor'a 4-1 mağlup oldu.

90'ıncı dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Umut Tanış'ın pası ile hareketlenen Nuri Fatih Aydın'ın ceza sahası içerisinden düzgün vuruşu ile top filelerle buluştu: 1-4

Yeni Malatyaspor 1'inci ligin 13'üncü haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 1-4 mağlup oldu.

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