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        Malatya'nın 10 ilçesinde okullar tatil edildi

        MALATYA'da yoğun kar, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 10 ilçede eğitim- öğretime 1 gün daha ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 20:33 Güncelleme: 25.11.2024 - 20:35
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        Malatya'nın 10 ilçesinde okullar tatil edildi
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        MALATYA'da yoğun kar, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 10 ilçede eğitim- öğretime 1 gün daha ara verildi.

        Malatya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle 10 ilçede eğitime ara verildiği belirtilerek şöyle denildi:

        "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeni ile vatandaşlarımızın güvenliği için eğitim ve öğretim ile ilgili alınan karar gereği; Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgün ve yaygın resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edilecektir. Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde eğitim öğretime 26 Kasım Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, yukarıda eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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