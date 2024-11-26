Malatya'da kar yağışı sürüyor; 10 ilçede 2 gündür okullar tatil
MALATYA'da 2 gündür etkili olan kar yağışı sürerken, 10 ilçede 2 gündür eğitim verilemiyor.
MALATYA'da 2 gündür etkili olan kar yağışı sürerken, 10 ilçede 2 gündür eğitim verilemiyor.
Kentte pazar günü başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürüyor. 2 gündür aralıklarla etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kardan kapanan kırsal mahalle yollarının açılması için ekipler çalışma yürütürken; kentin 10 ilçesinde 2 gündür eğitim verilemiyor. Mevsimin ilk kar yağışının ardından yolların açık tutulması için tuzlama çalışması yapılırken; evlerinden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine gıda desteği sağlanıyor, sokak hayvanları için de farklı noktalara yem bırakılıyor.
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