Malatya'da kar yağışı sürüyor; 10 ilçede 2 gündür okullar tatil

MALATYA'da 2 gündür etkili olan kar yağışı sürerken, 10 ilçede 2 gündür eğitim verilemiyor.

Kentte pazar günü başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürüyor. 2 gündür aralıklarla etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kardan kapanan kırsal mahalle yollarının açılması için ekipler çalışma yürütürken; kentin 10 ilçesinde 2 gündür eğitim verilemiyor. Mevsimin ilk kar yağışının ardından yolların açık tutulması için tuzlama çalışması yapılırken; evlerinden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine gıda desteği sağlanıyor, sokak hayvanları için de farklı noktalara yem bırakılıyor.