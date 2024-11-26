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        Malatya'da kar yağışı sürüyor; 10 ilçede 2 gündür okullar tatil

        MALATYA'da 2 gündür etkili olan kar yağışı sürerken, 10 ilçede 2 gündür eğitim verilemiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:22 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:25
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        Malatya'da kar yağışı sürüyor; 10 ilçede 2 gündür okullar tatil
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        MALATYA'da 2 gündür etkili olan kar yağışı sürerken, 10 ilçede 2 gündür eğitim verilemiyor.

        Kentte pazar günü başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürüyor. 2 gündür aralıklarla etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kardan kapanan kırsal mahalle yollarının açılması için ekipler çalışma yürütürken; kentin 10 ilçesinde 2 gündür eğitim verilemiyor. Mevsimin ilk kar yağışının ardından yolların açık tutulması için tuzlama çalışması yapılırken; evlerinden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine gıda desteği sağlanıyor, sokak hayvanları için de farklı noktalara yem bırakılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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