Kırçuval Otel davasında hasar tespit raporu hazırlayan görevliler dinlenecek

KAHRAMANMARAŞ merkezli ilk depremde yıkılan, 10'u sporcu 21 kişinin yaşamını yitirdiği Kırçuval Otel davasında 3'üncü duruşma görüldü. Mahkeme heyeti, 2020'deki Elazığ depremi sonrası Kırçuval Oteli ile ilgili hasar tespit raporunu hazırlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlilerinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Dabakhane Mahallesi'ndeki 7 katlı Kırçuval Otel, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkıldı. Enkazda 6 voleybol, 4 ampute sporcunun bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda otelin sahibi Zafer K. tutuklandı ancak 3 ay sonra yapılan itiraz ile serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasının ardından eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve otel sahibi Zafer K.'nin de aralarında olduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İddianamede yer alan bilirkişi raporunda; otelin 1994 yılında yapıldığı ve 2006'da tadilat gördüğü vurgulanarak ilk statik proje ile tadilat sonrası statik projede değişiklikler olduğu kaydedildi. Bilirkişi raporunda otelin ilk statik projesinde yer alan 33 kolon sayısının 2006'da yapılan tadilat sonrası 28'e düştüğü belirtildi. Savcı, iddianamede sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. İddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmaya; müştekilerin yanı sıra tutuksuz sanıklar Zafer K., Saffet K., Aziz Murat P., Fırat P. ile taraf avukatları katıldı. 'KOLONLAR ÇOK ZAYIFTI' Duruşmada, depremde yıkılan Kırçuval Otel'in yıkılan enkazında kurtarma çalışmalarına katılan Görkem Aksay, mahkeme dinlendi. Aksay, kolonların çok zayıf olduğunu gördüğünü belirterek, "Malatya'da sadece Kırçuval Otel'in enkazında kurtarma çalışmasında yer aldım. Enkazdaki ilk gözlemim, kolonların içindeki demirlerin çok ince, tırtıksız ve düz olmasıydı. Kolonlar çok zayıftı" dedi.

'ELAZIĞ DEPREMİNDE SONRA OTEL HİÇ KAPALI KALMADI' Mahkemede yıkılan otelin enkazın altında kalmaktan son anda kurtulan tanık Erkan Çelebi de otelde resepsiyon görevlisi olduğunu belirterek, 2006 yılından depreme kadar otelde çalıştığını kaydetti. Deprem anında dışarı kaçtığını ve üzerine tabela düştüğünü anlatan Çelebi, "Otelin yıkıldığı anı hatırlamıyorum. 2020 Elazığ depreminde de oteldeydim. Elazığ depreminden sonra bir kişi hasar tespiti için geldi. Birlikte bodrum ve odalarda inceleme yaptık. Herhangi bir problem olmadığını söyledi. Elinde tablet ve çekiç vardı, fotoğrafta çekti ama tutulan tutanağı görmedim. Elazığ depreminde sonra otel hiç kapalı kalmadı, çalışmaya devam etti. Elazığ depreminden sonra otelde herhangi bir tadilat yapılmadı" diye konuştu.