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        Tüfeği kazara ateş alan köy korucusu öldü

        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde hayvanlarını otlatan köy korucusu Mehmet Alabacak (30) tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:50
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        Tüfeği kazara ateş alan köy korucusu öldü
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        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde hayvanlarını otlatan köy korucusu Mehmet Alabacak (30) tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

        Olay, dün aksam saatlerinde ilçeye bağlı Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Köy korucusu olduğu öğrenilen Mehmet Alabacak, hayvanlarını otlatmak için mahalledeki yamaca çıktı. Daha sonra yamaçta silah sesi duyuldu. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk incelemede, tüfeği kazara ateş alması sonucu vurulan Alabacak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alabacak'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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