Malatya'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
F.Y'nin kullandığı 44 AED 762 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunun Kapıkaya Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CSY 949 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü F.Y. ile otomobilde bulunan M.E.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
