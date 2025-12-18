Habertürk
        Malatya'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 18.12.2025 - 14:05 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:05
        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        F.Y'nin kullandığı 44 AED 762 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunun Kapıkaya Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CSY 949 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü F.Y. ile otomobilde bulunan M.E.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

