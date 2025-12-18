Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Valisi Yavuz, deprem konutlarına yerleşen aileleri ziyaret etti

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin etkilediği Darende ilçesinde afet konutlarına yerleşen vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 17:03 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Valisi Yavuz, deprem konutlarına yerleşen aileleri ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin etkilediği Darende ilçesinde afet konutlarına yerleşen vatandaşları ziyaret etti.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da konutların yapımı sürüyor.

        Vali Seddar Yavuz, Darende ilçesine bağlı Ağılbaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlandıktan sonra afetzedelere teslim edilen 40 konutta inceleme yaptı.

        Afetzede ailelerin evlerine konuk olan Yavuz, devletin verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini belirterek şöyle konuştu:

        "Depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan vatandaşlarımızı en kısa sürede kalıcı konutlarına kavuşturmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Gerek ilçe merkezinde gerekse kırsal mahallelerde konutlar hızla tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediliyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Sağlık, ticaret ve diplomasi İstanbul'da buluştu
        Sağlık, ticaret ve diplomasi İstanbul'da buluştu
        Deprem bölgesi Malatya'da Bakan Kurum memnuniyeti Malatyalı depremzedeler:...
        Deprem bölgesi Malatya'da Bakan Kurum memnuniyeti Malatyalı depremzedeler:...
        Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
        Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
        Malatya'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Malatya'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Başkan Geçit, "İkizce Konutlarında yaşam kalitesini artırıyoruz"
        Başkan Geçit, "İkizce Konutlarında yaşam kalitesini artırıyoruz"
        Sadıkoğlu: "KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli"
        Sadıkoğlu: "KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli"