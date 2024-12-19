Akademisyen ve öğrencilerinden depremzede kadına sıkıştırılmış toprak tekniğiyle ev

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde evi yıkılan Emine Alagöz’e, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Alaçam ve gönüllü öğrencileri tarafından sıkıştırılmış toprak tekniğiyle ev yapıldı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023'te meydan gelen depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan Emine Alagöz'ün de evi yıkıldı. Depremin ardından önce çadırda ardından konteyner kentte yaşayan Emine Alagöz, bölgeye gelen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Alaçam ile tanıştı. Sema Alaçam, Alagöz'e 'sıkıştırılmış toprak tekniği' ile yeni bir ev yapmaya karar verdi. Kendi öğrencileri ve sosyal medyadan gönüllü katılanlar ile projeye başlayan Alaçam, Emine Alagöz'ün arsası üzerine evi inşa etti.

'MEZUN VE GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER İLE ÇALIŞTIK' Doç. Dr. Sema Alaçam, 'Sıkıştırılmış toprak tekniği' ile inşaata başlanması ve teslim edilmesinin 3 aylık bir süreyi kapsadığını belirterek, gönüllülerin desteğiyle profesyonel işçi olmadan 30 günde evin duvarlarının tamamladığını söyledi. Projeye ilişkin bilgi veren ve evin yakında tam anlamıyla biteceğini anlatan Alaçam, “Projemizin adı 'Emine Teyze' projesidir. Mezun ve gönüllü öğrencilerin katılımı ile bu evi inşa ediyoruz. Yapıda kullanılabilecek toprak numuneleri alarak, laboratuvar testi yaptık. Yüzey toprağı olmayacak, 60 santimetre derinde güneş ve bitki görmemiş toprak olacak. Belediyenin desteğiyle temin ettiğimiz toprağı eleyerek, 10 birim toprağa 1 birim dayanıklılığı arttıran katkı maddesi katarak dayanıklı hale getirdik, çok az su katarak, tokmaklar yardımıyla sıkıştırarak yaptık. Hızlı ve ekonomik seçenek olarak önümüzde duruyor. İnşaata başlanması ve teslim edilmesi 3 aylık bir süreyi kapsıyor. Gönüllülerin desteğiyle profesyonel işçi olmadan 30 günde duvarları tamamladık. 100'ün üzerinde kişinin emeği geçti, içerisinde mezun ettiğimiz öğrenciler ile eğitimine devam eden öğrenciler ve gönüllüler var. Mimarlık ve inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık öğrencileri, lise öğrencileri dahil sosyal sorumluluk projesi olarak bilfiil çalıştı. Depreme dayanıklı ekolojik ve ekonomik çözüm sunan sıkıştırılmış toprak yapı, hızlıca ölçeklendirilebilir, farklı bölgelerde barınma sorunun cevap verebilecek potansiyel taşıyor. Biz bu işi herkesin kendi evini kendisinin yapabileceği standartlara nasıl dönüştürebiliriz, önümüzdeki 6 ay içinde hem yönetmeliklerde tanımlama hem de ülkemiz genelinde yapılabilirliğini, hangi aşamada ne kadar uzman desteği gerektiğini standartlara dönüştüreceğiz. Herkesin kendi evini yapabileceği aşamaya getirmeyi planlıyoruz. Yönetmelik, standart çalışması ve ölçeklendirerek farklı bölgelerdeki uygulamasına devam etmeyi planlıyoruz'' dedi.