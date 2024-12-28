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        CHP'li Veli Ağbaba'nın babası, hayatını kaybetti

        CHPMalatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba (88), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 28.12.2024 - 13:10
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        CHP'li Veli Ağbaba'nın babası, hayatını kaybetti
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        CHPMalatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba (88), yaşamını yitirdi.

        Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Hüseyin Ağbaba, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Ağbaba'nın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yarın cenazeye katılmak üzere Malatya'ya geleceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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