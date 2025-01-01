Malatya'da, yeni yılın ilk bebeğine 'Ahsen' ismi verildi

MALATYA'da 2025 yılının ilk bebeği 00.08'de dünyaya geldi. Gülçiçek ve Ramazan Dalhançer çiftinin, 3'üncü kızı olarak dünyaya gelen bebeğe 'Ahsen' ismi verildi.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Saat 00.08'de 2 kilo 400 gram olarak dünyaya gelen bebeğe ailesi 'Ahsen' ismini verdi. Sağlıkla bebeklerini kucaklarına aldıkları için mutlu olduklarını belirten anne Gülçiçek Dalhançer, "3'üncü çocuğum. Yeni yılda sağlıkla dünyaya geldi. Kızıma inşallah 'Ahsen' ismini vermeyi düşünüyorum" dedi.

İtfaiye eri olan baba Ramazan Dalhançer (33) 11 yıldır evli olduğunu ifade ederek, "Bu 3'üncü kızım. Yeni yılda hayırla geldi kızım. İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat olur. 3 kız çocuğuna sahip olmak çok güzel bir duygu. Yeni yılda barış huzur diliyorum" diye konuştu.

Hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kadın Doğum Uzmanı Gözde Yasemin Kurt, “Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi, normal doğumla sağlıklı şekilde annemizin yanına bebeğimizi verdik. Ailesini tebrik ediyorum, umarım yeni kız çocuklarıyla birlikte sağlıklı huzurlu bir yıl geçirirler. Bebek 2 kilo 400 gram, doğum başarılı gerçekleşti. Annemiz de bebeğimiz de sağlıklı” ifadelerini kullandı.