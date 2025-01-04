Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Darende ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.35'te merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.43 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında, ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darende İlçemizde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup, depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.