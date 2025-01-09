Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Yeni Malatyspor Başkanı Altınok istifa etti

        YENİ Malatyaspor Kulüp Başkanı Şahin Altınok, TFF tarafından ligden çekilme taleplerine olumsuz karar verilmesi üzerine istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:47 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Malatyspor Başkanı Altınok istifa etti
        ABONE OL

        YENİ Malatyaspor Kulüp Başkanı Şahin Altınok, TFF tarafından ligden çekilme taleplerine olumsuz karar verilmesi üzerine istifa etti.

        1'inci Lig temsilcisi Yeni Malatyspor kulübünün hakları saklı kalmak kaydı ile ligden çekilme talebi Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından reddedildi. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan sarı siyahlı kulübün başkanı Şahin Altınok, TFF'nin kararı sonrası istifa ettiğini açıkladı. 13 Ekim 2024 tarihinde yapılan kongrede başkanlığa seçilen Şahin Altınok, istifa kararını kulübün sosyal medya hesabından duyurdu. Kulübün sahipsiz bırakıldığını anlatan Altınok, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Büyük hayaller ve umutlarla göreve geldiğim Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığından istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Sahipsizliğe terk edilmiş takımımızı sahiplenmek, zorlu günleri el birliğiyle geride bırakmak için gayret ettik. Lakin bu gayretimizde destek bulamadık. Sahipsizliğe terk edilmiş kulübümüzü sahiplenecek bir tek kişi dahi bulamadık. Malumunuz üzere bu denli büyük bir borcun sadece şahsım ve yönetimim tarafından karşılanması mümkün değildir. Ayrıca zaman kazanmak ve bazı adımlar atabilmek adına yapmış olduğumuz ligden çekilme girişimlerimiz de yine desteklenmeyerek reddedilmiştir. Bizlerde geçmiş yönetimlerin yaptığı hataları yapmamak, bir şeyler yapamıyorsak bu koltuğu boş yere işgal etmemek adına görevi bırakma kararı alıyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi kulübümüze desteğimiz ne olursa olsun devam edecek. Tek temennimiz takımımızın bu zorlu süreçleri geride bırakarak, yeniden hak ettiği o ihtişamlı günlerine dönmesi"

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 bıçak darbesine 8 yıl hapis!
        7 bıçak darbesine 8 yıl hapis!
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"

        Benzer Haberler

        Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Şahin Altunok, istifa etti
        Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Şahin Altunok, istifa etti
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 14 tutuklama
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 14 tutuklama
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı
        Malatya'da deprem konutlarının anahtar teslimi devam ediyor
        Malatya'da deprem konutlarının anahtar teslimi devam ediyor
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon; 15 gözaltı
        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon; 15 gözaltı