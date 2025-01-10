Malatya'da midibüs devrildi: 16 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Doğanşehir ilçesi Güneydoğru Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup O.'nun kullandığı 44 S 6875 plakalı midibüs, buzlanma ve sis nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midibüste bulunan 16 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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