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        Malatya'da midibüs devrildi: 16 yaralı

        MALATYA'da, buzlanma ve sis nedeniyle kontrolden çıkıp devrilen midibüsteki 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:35
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        Malatya'da midibüs devrildi: 16 yaralı
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        MALATYA'da, buzlanma ve sis nedeniyle kontrolden çıkıp devrilen midibüsteki 16 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Doğanşehir ilçesi Güneydoğru Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup O.'nun kullandığı 44 S 6875 plakalı midibüs, buzlanma ve sis nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midibüste bulunan 16 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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