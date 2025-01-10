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        Yeni Malatyaspor'da Mert Miraç Altındaş kulübe veda etti

        YENİ Malatyaspor'un santrafor oyuncusu Mert Miraç Altındaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeni Malatyaspor Kulübüne veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:36 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:40
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        Yeni Malatyaspor'da Mert Miraç Altındaş kulübe veda etti
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        YENİ Malatyaspor'un santrafor oyuncusu Mert Miraç Altındaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeni Malatyaspor Kulübüne veda etti.

        1'inci Ligde mücadele eden Yeni Malatyaspor forması giyinen Mert Miraç Altındaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda etti. Paylaşımında, Yeni Malatyaspor Kulübü ve Malatya şehrinin hayatının bir parçası olacağını belirten Altındaş, "Büyük Yeni Malatyaspor camiası; Yaklaşık olarak 4 yıldır büyük bir onurla formasını taşıdığım Yeni Malatyaspor Kulübüne veda ediyorum. Yeri geldi çok güzel anlar yaşadık sevindik, yeri geldi çok zor zamanlar geçirdik, beraber üzüldük. Burada olduğum sürece takımımızın başarısı için ter döktüm. Gerek saha içinde gerekse saha dışında üzerime düşen her türlü fedakarlığı yapmanın gururuyla bu camiadan ayrılıyorum. Malatya şehri ve Yeni Malatyaspor her zaman hayatımın bir parçası olarak kalacak ve asla unutmayacağım. 4 yıllık bu süreç içerisinde üzerimde emekleri olan başta birlikte çalıştığımız hocalarıma, futbolcu arkadaşlarıma, yöneticilerimize ve kulüp personellerimize teşekkür ediyorum. Son olarak ise en büyük teşekkürü cefakar ve fedakar Yeni Malatyaspor taraftarlarımıza etmek istiyorum. İyi günde de kötü günde de desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla…" ifadelerine yer verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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