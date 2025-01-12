Malatya'da hastaneye bombalı saldırı yapılacağı ihbarı asılsız çıktı

MALATYA'da dün gece saatlerinde yapılan Battalgazi Devlet Hastanesi’ne bombalı saldırıcı olacağı ihbarı asılsız çıktı. İhbarı, oynadıkları oyundan etkilenen çocukların yaptığı tespit edildi.

Kentte dün gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni Battalgazi Devlet Hastanesi’ne bombalı saldırı olacağı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Hastane ve çevresinden önlem alan polis, ihbarın bildirildiği Başharık Mahallesi’ndeki adrese gitti. Yapılan araştırmada ihbarı evdeki küçük yaştaki çocukların oynadıkları dijital bir oyundan etkilenip yaptığı tespit edildi.

Konuya ilişkin Malatya Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne Battalgazi Devlet Hastanesi hakkında bomba ihbarı yapılmıştır. Emniyet birimlerimiz tarafından hızlı ve koordineli bir şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, uzman ekiplerimiz hastane ve çevresinde detaylı arama ve inceleme gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, ihbarın asılsız olduğu belirlenmiştir. Araştırmalar, ihbarı yapan şahısların yaşlarının küçük olduğunu ve bir online oyun etkisinde kalarak bu girişimde bulunduklarını ortaya koymuştur. Bu olay, dijital dünyada çocuklarımızın karşılaşabileceği risklere dikkat çekmektedir. Çocuklarımızın çevrimiçi platformlarda geçirdikleri süreyi kontrol etmek, ziyaret ettikleri siteleri takip etmek ve dijital farkındalıklarını artırmak, bu tür üzücü durumların önüne geçmek açısından büyük önem arz etmektedir. Bu tür asılsız ihbarlar, kamuoyunda gereksiz endişe yaratmakla kalmamakta, aynı zamanda güvenlik birimlerimizin kaynaklarını boşa harcamakta ve gerçekten yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmaktadır. Vatandaşlarımızdan, şüpheli durumları emniyet birimlerimize iletmelerini ancak doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."