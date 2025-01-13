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        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptıran iş yeri sahibi boğuldu

        MALATYA'nın Darende ilçesinde şekerleme dükkanı işleten İsmail Özoğlu (59), atkısını hamur yoğurma makinesinin pervanesine kaptırması sonucu boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 17:05 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:10
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        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptıran iş yeri sahibi boğuldu
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        MALATYA'nın Darende ilçesinde şekerleme dükkanı işleten İsmail Özoğlu (59), atkısını hamur yoğurma makinesinin pervanesine kaptırması sonucu boğuldu.

        Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacıderviş Mahallesi'nde meydana geldi. Şekerleme dükkanı işleten İsmail Özoğlu, hamur yoğurma makinesinin pervanesine atkısını kaptırdı. Özoğlu, atkısının sıkıştırması sonucu boğuldu. Sesleri duyan komşu esnaf, hamur yoğurma makinesinin yanında hareketsiz olarak bulduğu Özoğlu için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, İsmail Özoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özoğlu'nun cenazesi otopsi için morga götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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