Malatya'da uyuşturucuya 8 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 1316 sentetik ecza, 16 gram metamfetamin, 15 gram kannabinoid ve 2 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuklandı.

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