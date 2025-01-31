Malatya'da yastıkta uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde uygulama noktasında durdurulan plakası açıklanmayan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada otomobildeki yastık içerisine gizlenmiş 1 kilo 982 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobildeki G.G.T. ve Ş.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

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