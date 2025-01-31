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        Malatya'da yastıkta uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

        MALATYA'da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde, yastık içerisinde metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 21:40 Güncelleme: 31.01.2025 - 21:45
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        Malatya'da yastıkta uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli tutuklandı
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        MALATYA'da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde, yastık içerisinde metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde uygulama noktasında durdurulan plakası açıklanmayan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada otomobildeki yastık içerisine gizlenmiş 1 kilo 982 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobildeki G.G.T. ve Ş.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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