Yeni Malatyaspor – Erzurumspor: 0-7
STAT:Yeni Malatya StadyumuHAKEMLER: Süleyman Bahadır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Selim ŞenözYENİ MALATYASPOR: Muhammed Enes Salik(Dk.
STAT:Yeni Malatya Stadyumu
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Selim Şenöz
YENİ MALATYASPOR: Muhammed Enes Salik(Dk.82 Çınar Yıldızlı), Yiğit Ulaş, Eray Şişman,(Dk.46 Osman Katipoğlu) Alperen Arslan, Emir Ulusoy, Enes Nas, Kerem Altunışık, Enes Savucu (Dk.69 Metehan Ünal), Umut Taniş(Dk.81 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Muhammet Göktürk Gök, Furkan Söyler(Dk.69 Ömer Çağrı Ataş)
ERZURUMSPOR: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş (Dk.79 Ömer Arda Kara), Orhan Ovacıklı (46 Salih Sarıkaya), Yakup Kırtay, Guram (Dk.46 Celal Hanalp), Roshi, Azubuike (Dk. 46 Sefa Akgün), Süleyman Enes Karakaş, Eren Tozlu, Mamba, Sylla (Dk.72 Furkan Özhan)
GOLLER: Dk.1 Guram, Dk.20 Eren Tozlu, Dk.30-80-89 Roshi, Dk. 46 Mamba , Dk. 65 Süleyman Karakaş, (Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Enes Savucu, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan(Yeni Malatyaspor)
YENİ Malatyaspor 1’inci Lig'in 23’üncü haftasında karşılaştığı Erzurumspor’a sahasında 7-0 mağlup oldu.
1’inci dakikada kanattan gelişen atakta Erzurumspor atağında Roshi’nin ortasına ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yapan Guram, takımını öne geçiren ilk golü kaydetti. 1-0.
20’nci dakikada Erzurumspor’un kullandığı köşe vuruşunda Orhan Ovacık'ın asisti ile Eren Tozlu kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. 2-0
30’uncu dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Roshi, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0
46’ncı dakikada gelişen Erzurumspor atağında Eren Tozlu’nun pasına hareketlenen Mamba düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 4-0
64’üncü dakikada ceza sahası içerisinde Eren Tozlu’nun pasında topla buluşan Süleyman Enes Karakaş topu ağlarla buluşturdu. 5-0
80'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erzurumsporlu Roshi çaprazdan sert bir vuruş ile topu ağlarla buluşturdu. 6-0
89'uncu dakikada Erzurumspor’da ceza sahası içerisinde topla buluşan Roshi takımın 7’nci kendisinin 3’üncü golünü kaydetti. 7-0
Karşılaşmada başka gol çıkmadı. Yeni Malatyaspor sahasında Erzurumspor'a 7-0 yenildi.
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