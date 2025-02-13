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        Malatya'da 3 ilçede okullar tatil edildi

        MALATYA'nın Doğanyol, Pütürge ve Doğanşehir ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:28 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:30
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        Malatya'da 3 ilçede okullar tatil edildi
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        MALATYA'nın Doğanyol, Pütürge ve Doğanşehir ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kar yağışının etkili olduğu Doğanyol, Pütürge ve Doğanşehir ilçelerinde eğitim- öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildi. 3 ilçe kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava durumlarının devam etmesi, karayollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebi ile öğrencilerin ve personelin güvenliğinin sağlanması adına ilçemizde eğitim öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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