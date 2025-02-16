Malatya'da yıkımı yapılan bina, yanındaki apartmana zarar verdi

MALATYA'da ağır hasarlı Fahrimanav Apartmanının A bloğunun yıkımı esnasında az hasarlı 7 katlı C bloğun taşıyıcı kolonuna zarar verildi. Bunun üzerine binada bulunan demans hastası Miyase Öksüz (78) görevlilerce apartmandan tahliye edildi.

Hasan Varol Mahallesi'nde ağır hasarlı Fahrimanav Apartmanı A bloğunun yıkımına dün başlandı. Yıkım esnasında Fahrimanav Apartmanının az hasarlı olan C blok taşıyıcı kolonuna zarar verildiği gerekçesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası risk oluşturacağı için bina tahliye edildi. A bloğun yıkımı bugün de devam ederken, görevliler C blok içerisinde vatandaşların olduğunu görmesi üzerine yeniden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina etrafı şeritle çevrilirken yıkım çalışmalarına ise ara verildi. Bina içerisinde bulunan demans hastası Miyase Öksüz, içeri giren görevliler tarafından tahliye edildi. Binadan çıkarılan Miyase Öksüz sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Bina etrafına şerit çeken polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sonrası apartman belediye görevlilerince geçici olarak mühürlendi.