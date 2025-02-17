Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Kale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 18.41’de merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem zeminden 7.24 kilometre derinlikte kaydedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.