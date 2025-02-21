Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

MALATYA'da, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler yaptığı çalışmanın ardından tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda; 303 gram metamfetamin, 6 bin 293 sentetik hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 405 TL nakit para ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.