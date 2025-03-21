Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, otomobil şarampole devrildi. Kazada Emre Günaylı (23) yaşamını yitirdi, milli boksör Hatice Akbaş'ın kız kardeşi Melisa Akbaş yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Melisa Akbaş yönetimindeki 44 AET 587 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Emre Günaylı yaşamını yitirirken, milli boksör Hatice Akbaş'ın kız kardeşi olduğu öğrenilen sürücü Melisa Akbaş ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Akbaş'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, kazada yaşamını yitiren Emre Günaylı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.